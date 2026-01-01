İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonla toplam 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 43 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

