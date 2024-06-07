İzmir açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 4 can salındaki 21'i çocuk 70 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun ve Çeşme açıklarında can sallarında düzensiz göçmelerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salındaki 21'i çocuk 70 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.