İzmir açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 67 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA / Mustafa Güngör - Güncel Yunanistan Karaburun İzmir Güncel Haberler

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