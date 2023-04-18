İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 64 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 37 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 64 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 37 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında tespit edilen lastik bot durdurularak 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel