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İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Dikili açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen ile hareketli lastik bottaki 22 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ali Korkmaz - Güncel

Yunanistan Dikili Çeşme İzmir Güncel Haberler

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