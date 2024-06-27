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İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 51 yabancı uyruklu yakalandı

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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı. Ayrıca, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında yakalanan 51 yabancı uyruklu göçmen de gözaltına alındı.

İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bot ve sal içerisindeki 10'u çocuk olmak üzere 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında da durdurulan hareketli lastik botlardaki 11'i çocuk olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar Karaburun Göçmen İzmir Urla Dünya Güncel Haberler

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