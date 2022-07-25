İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Karaburun açıklarında 46, Dikili açıklarında ise 10 düzensiz göçmeni kurtardı Can salı içerisinde bulunan toplam 56 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. AA / Zeynep Çelikkol - Güncel Yunanistan Karaburun Dikili İzmir Güncel Haberler

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