İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Hareketli botu durduran ekipler 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça ilçesi açıklarında da lastik bottaki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.