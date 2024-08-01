İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar kurtarıldı ve gözetim altına alındı.
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 51 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Menderes ilçesi açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.