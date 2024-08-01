Üye Girişi
Haberler

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar kurtarıldı ve gözetim altına alındı.

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Menderes ilçesi açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaburun Menderes Göçmen İzmir Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

 Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title