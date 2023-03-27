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İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 27 göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 27 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 27 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 27 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu, 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Dikili Çeşme İzmir Güncel Haberler

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