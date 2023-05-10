İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
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İzmir'in Dikili, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ayrıca Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.