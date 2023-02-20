İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Seferihisar'da Sahil Güvenlik Botu (TCSG-311) tarafından durdurulan lastik botta 18, Urla'da da Sahil Güvenlik Botunca (KB-22) durdurulan botta 23 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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