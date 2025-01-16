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İzmir Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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