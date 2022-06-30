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İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarındaki lastik botta göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13'ü Eritre, 13'ü Liberya, 11'i Yemen ve 2'si Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu 39 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Yunanistan Çeşme İzmir Güncel Haberler

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