İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Mobil Radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Dikili İzmir Güncel Haberler

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