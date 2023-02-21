Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Mobil Radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title