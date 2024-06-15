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İzmir Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 38 Göçmen Yakalandı

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İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bottaki 4'ü çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Dikili açıklarında durdurulan lastik bottaki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Göçmen İzmir Dünya Güncel Haberler

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