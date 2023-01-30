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İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 göçmen yakalandı

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İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca itilen can salındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında da botla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 40 kişi yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca itilen can salındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında da botla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 40 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik gemisi tarafından durduruldu.

Ekipler, bottaki 40 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında da 3 ayrı can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen botlardaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Dikili Çeşme İzmir Güncel Haberler

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