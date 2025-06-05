İzmir Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik tarafından 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen ise yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 12'si çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bottaki 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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