İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Ali Korkmaz - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, bottaki 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Ali Korkmaz - Güncel