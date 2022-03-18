İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ali Korkmaz - Güncel
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İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ali Korkmaz - Güncel

Sahil Güvenlik, Çeşme, İzmir, Güncel, Haberler

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