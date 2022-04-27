İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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