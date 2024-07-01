Üye Girişi
Haberler

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan 26 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Çeşme ilçesinde ise 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Karaada'da düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri, botu ve dalış timi görevlendirildi.

Ekipler, ada üzerinde tespit edilen 9'u çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dikili Göçmen Çeşme İzmir Dünya Güncel Haberler

Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

 Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

 Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title