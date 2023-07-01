İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Urla ilçesindeki Nergis koyu mevkisindeki adada bulunan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Botu durduran ekipler 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme açıklarında da lastik bottaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesinde ise Nergis koyu mevkisindeki adada bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talep etmesi üzerine harekete geçen ekipler, 16 düzensiz göçmeni kurtardı.