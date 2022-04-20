İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yakalanan 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yakalanan 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil güvenlik tarafından durdurulan bottaki 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Sahil Güvenlik, Dikili, İzmir, Güncel, Haberler

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