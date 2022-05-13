İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 26 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.