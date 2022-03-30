İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler

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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahil güvenlik botu, Dikili ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botu fark etti.

Ekipler, lastik bottaki 26 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Sahil Güvenlik, Dikili, Göçmen, İzmir, Güncel, Haberler

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