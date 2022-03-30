İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
AA - Haydar Toprakçı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.
DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahil güvenlik botu, Dikili ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botu fark etti.
Ekipler, lastik bottaki 26 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Haydar Toprakçı - Güncel