İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Sahil Güvenlik, Selçuk, İzmir, Güncel, Haberler

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