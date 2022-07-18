İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 163 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 163 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında 11 Temmuz'da can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aynı gün Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

15 Temmuz'da Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12-14 Temmuz arasında Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 92 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 255 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Yunanistan Dikili Çeşme İzmir Güncel Haberler

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