İzmir Açıklarında 136 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir açıklarında lastik botlarda 87 düzensiz göçmen ile karada 49 olmak üzere toplam 136 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik botlar Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Ekipler, 13'ü çocuk 87 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ayrıca, Menderes ilçesinde kara üzerinde 49 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.