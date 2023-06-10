İzmir açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki botta 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.