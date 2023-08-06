İzmir Açıklarında 105 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 105 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 105 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.