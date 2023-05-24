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İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran ekipler, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler

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