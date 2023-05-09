İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.