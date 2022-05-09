İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Sahil Güvenlik, Göçmen, Dikili, İzmir, Güncel, Haberler

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