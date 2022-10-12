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İzlandacaya Çevrilen "Xi Jinping: Çin'in Yönetişimi" Adlı Eserin Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

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İzlandacaya Çevrilen 'Xi Jinping: Çin'in Yönetişimi' Adlı Eserin Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

REKYAVİK, 12 Ekim (Xinhua) -- Eski İzlanda Cumhurbaşkanı Olafur Ragnar Grimsson, "Xi Jinping: Çin'in Yönetişimi" adlı eserin ilk cildinin İzlandaca baskısının tanıtım etkinliği sırasında bir konuşma yapıyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Jing/Xinhua)

REKYAVİK, 12 Ekim (Xinhua) -- Eski İzlanda Cumhurbaşkanı Olafur Ragnar Grimsson, " Xi Jinping : Çin'in Yönetişimi" adlı eserin ilk cildinin İzlandaca baskısının tanıtım etkinliği sırasında bir konuşma yapıyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping İzlanda Güncel Haberler

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