İzlandacaya Çevrilen "Xi Jinping: Çin'in Yönetişimi" Adlı Eserin Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
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REKYAVİK, 12 Ekim (Xinhua) -- Eski İzlanda Cumhurbaşkanı Olafur Ragnar Grimsson, "Xi Jinping: Çin'in Yönetişimi" adlı eserin ilk cildinin İzlandaca baskısının tanıtım etkinliği sırasında bir konuşma yapıyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Jing/Xinhua)
REKYAVİK, 12 Ekim (Xinhua) -- Eski İzlanda Cumhurbaşkanı Olafur Ragnar Grimsson, " Xi Jinping : Çin'in Yönetişimi" adlı eserin ilk cildinin İzlandaca baskısının tanıtım etkinliği sırasında bir konuşma yapıyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel