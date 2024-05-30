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İzlanda Dışişleri Bakanlığı'nda Filistin Protestosu

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İzlanda Dışişleri Bakanlığı binasında bir grup gösterici, hükümetin Filistin konusunda eylemsizliğine tepki amacıyla oturma eylemi gerçekleştirdi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında hükümetin harekete geçmemesini eleştirdi.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı binasında bir grup gösterici, hükümetin Filistin konusunda eylemsizliğine tepki amacıyla oturma eylemi gerçekleştirdi.

İzlanda yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, bir grup gösterici Dışişleri Bakanlığı binasında toplandı.

Hükümeti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında eylemsiz kalmakla suçlayan göstericiler, yetkililer harekete geçene karar oturma eylemini sürdüreceklerini kaydetti.

Toplanan grup, oturma eylemiyle hükümeti barışçıl şekilde harekete geçmeye çağırdıklarını belirtti.

Göstericilerden Salvör Gullbra, İsrail'in Refah kentindeki sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek, bunu "insanların diri diri yakıldığı korkunç bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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