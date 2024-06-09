İzlanda'da Yanardağ Patlaması Sonucu Yol Kapandı
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki aktif yanardağdan fışkıran lav, Grindavik kentine giden yolu kapattı. Yetkililer, orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.
İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağdan fışkıran lav, bir yolun kapanmasına neden oldu.
İzlanda yerel basınındaki haberlere göre, yetkililer, Reykjanes Yarımadası'ndaki aktif volkana ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yanardağdan fışkıran lavın Grindavik kentine giden yolu kapattığını belirten yetkililer, orman yangınlarına karşı teyakkuzda olunduğunu ifade etti.
Yarımadadaki yanardağ 29 Mayıs'ta patlamıştı.