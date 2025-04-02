İzlanda'da Yanardağ Patladı: Grindavik Kasabası Tahliye Edildi

HELSİNKİ, 2 Nisan (Xinhua) -- İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nın güneybatısındaki Sundhnukur krater alanında meydana gelen yanardağ patlaması, 1 Nisan 2025.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, salı günü İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağ patlamasının başladığını duyurdu.

Sundhnukur krater bölgesinde çatlaktan çıkan lavların yükselmesinin ardından birkaç saat sonra yanardağı patlaması yaşandı. Patlama beklendiği için bölgedeki Grindavik kasabası daha önce tahliye edilmişti. (Fotoğraf: İzlanda Meteoroloji Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)