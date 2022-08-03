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İzlanda'da volkanik hareketlilik: Magma yeryüzüne çıktı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda volkanik hareketlilik başladı.

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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda volkanik hareketlilik başladı. Magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı.

İzlanda'da volkanik hareketlilik başladı. Reykjanes Yarımadası'ndaki Geldingdalir'de magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) tarafından yapılan açıklamada, "Fagradalsfjall yakınlarında patlama başladı" denildi.

Yerel basın tarafından canlı olarak aktarılan görüntülerde, yerdeki bir çatlaktan lav ve duman püskürdüğü görüldü. Reykjanes Yarımadası, başkent Reykjavik'in güneybatısında volkanik ve sismik bir sıcak nokta olarak biliniyor.

Magmanın yeryüzüne çıktığı bölgenin geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca lav ve duman püskürten Fagradalsfjall Dağı'nın yakınında olduğu aktarıldı. Söz konusu patlama nedeniyle binlerce İzlandalı ve turist bölgeyi ziyaret etmişti.

(İHA)

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