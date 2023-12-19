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İzlanda'da bir yanardağ patladı

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İzlanda Meteoroloji Ofisi, Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağın patladığını duyurdu. Patlama sonrası alarm durumu ilan edildi ve patlama bölgesine giriş yasaklandı.

HELSİNKİ, 19 Aralık (Xinhua) -- İzlanda Meteoroloji Ofisi, Pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağın patladığını duyurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, "Grindavik kasabasının yaklaşık 4 kilometre kuzeydoğusundaki Sundhnukagigar yakınlarında gerçekleşen volkan patlaması, civardaki web kameraları tarafından görüntülendi" denildi. Ofis, patlamanın Pazartesi günü 21.00 sularında başlayan deprem dalgasının ardından yerel saatle 22.17'de gerçekleştiğini belirtti.

İzlanda Ulusal Polis Komiseri, patlamanın ardından Sivil Koruma Hizmet Seviyesi'ni alarm durumundan acil duruma yükseltti. Öte yandan Sivil Savunma Koordinasyon Merkezi de faaliyete geçirildi.

Yetkililer halka patlama bölgesine gitmeme uyarısı yaparken, acil durum personeli de durum değerlendirmesini sürdürüyor.

Reykjanes Yarımadası'nın kuzeyi boyunca uzanan ve büyük Reykjavik bölgesini Keflavik Uluslararası Havalimanı'na bağlayan anayol olan Otoyol 41 de dahil olmak üzere Grindavik kasabasına giden tüm yollar kapatıldı ve trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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