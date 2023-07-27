İzinsiz yıkılan camisiz minare aslına uygun şekilde tekrar yapılacak

Balıkesir Edremit ilçesinde izinsiz yıkılan camisiz minare için Edremit Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, minarenin aslına uygun bir şekilde tekrar yapılacağı ve yıkımı gerçekleştirenler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İş makineleri ile izinsiz yıkılan camisiz minare aslına uygun şekilde tekrar yapılacak

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde izinsiz bir şekilde yıkılan camisiz minare için Edremit Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada minarenin aslına uygun bir şekilde tekrar yapılacağı ve izinsiz yıkımı gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Savcılığında gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar Köy içi mevkiinde bölgenin sembol yapılarından birisi olan camisiz minare izin alınmadan iş makineleri tarafından yıkılmıştı. Kamuoyunun tepkisi üzerine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bir basın açıklaması yaparak yıkımın kendi bilgileri dışında gerçekleştiğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ifade etmişti.

Edremit Kaymakamlığı ise yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada "İlçemiz Güre Mahallesi Kavurmacılar Köy içi mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 446 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan 211 m2 yüzölçümlü taşınmaz, cami yapılmak üzere 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisi gerçekleşmiştir."

Yapılan açıklamada minarenin taşıyıcı özelliklerini yitirdiğinin bilirkişi raporuyla tespit edildiği ve izinsiz bir şekilde yıkımı gerçekleştirildiği vurgulanırken "Cami yapımı için istekli hayırsever ile Edremit İlçe Müftülüğü arasında cami yapım protokolü 12/07/2021 tarihinde imza altına alınmış olup; Edremit Belediye Başkanlığı'nın 11.04.2023 tarih ve 2023/79 sayılı yazısı ile inşaat ruhsatı alınmıştır. Cami yapılacak taşınmazın hemen yanında bulunan kitabesinde 1960 yılında yapıldığı belirtilen eski minarenin 01/06/2023 tarihli İnşaat Mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna dayanarak; (minarenin taşıyıcı özelliklerini yitirdiği, yıkılmaya yüz tuttuğu ve çevresi için tehlike arz ettiği gerekçesiyle) yetkili kurumlardan izin alınmadan yıkımının gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."denildi.

Açıkalamada adli sürecin başlatıldığının altı çizilerek "Yıkılan minarenin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) tekniği ile aslına uygun olarak yeniden yapılması için gerekli talimatlar verilmiş olup; söz konusu yıkım işlemini gerçekleştiren ilgililer hakkında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Konu Kaymakamlığımızca yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.