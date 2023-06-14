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İzinsiz yardım toplayanlara ceza

İzinsiz yardım toplayanlara ceza

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelliler için izinsiz yardım topladıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşları izinsiz yardım toplayanlara karşı uyardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelliler için izinsiz yardım topladıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimlerde, Cumhuriyet Bulvarı'nda 3 kişinin engellilere yardım amaçlı dergi sattıklarını öne sürerek, vatandaşlardan para topladıkları belirlendi.

Ekiplerce, 3 kişiye idari yaptırım ile 617'er lira ceza uygulandı.

Zabıta ekipleri, vatandaşları izinsiz yardım toplayanlara karşı uyardı.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

Zabıta Dairesi Başkanlığı Kocaeli Zabıta Güncel Haberler

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