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İzinsiz Tarihi Eser Kazısında 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

İzinsiz Tarihi Eser Kazısında 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, ekskavatör ve kazı malzemeleriyle gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir grup şüpheli tarafından izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Kültür ve tabiat varlığı bulmak için çukur açan 5 şüpheli, ekskavatör ve çeşitli kazı malzemeleriyle gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler A.K, M.D, M.C, F.U. ve E.Ö'nün işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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