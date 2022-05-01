İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti - Haberler

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İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti

AA - Burak Mehmetefendioğlu - Güncel
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluşu Partisi üyeleri, Taksim'e doğru yürümek istedi.

"Yaşasın 1 Mayıs", "Yaşasın Halkın Kurtuluşu Partisi" sloganları atan grubu durduran polis ekipleri, kendilerine mukavemette bulunarak yürümekte ısrar eden gruptan 29 kişiyi gözaltına aldı.

Kendilerine "Devrimci Gençlik Örgütü" ismini veren bir grup da Beşiktaş Şairler Parkı'nda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Grubun geçişine izin vermeyen polis, 30 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli'de bir araya gelerek buradan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir grup, Şişli metro durağı önünde slogan atarak yürüyüşe geçti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilerin ilerleyişine izin vermedi. Yapılan uyarılara rağmen yürüyüşlerine devam etmek isteyen gruptaki 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis araçlarına bindirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Burak Mehmetefendioğlu - Güncel

Beşiktaş, 1 Mayıs, Taksim, Polis, Güncel, Haberler

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