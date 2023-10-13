İzinsiz Kum Yükleme Olayında 3 Şüpheli Yakalandı

SAKARYA'da boş araziden iş makinesi ile kamyona izinsiz kum yükleyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yükledikleri kumu Kaynarca ilçesindeki bir kum şantiyesine götürmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

SAKARYA'da boş araziden iş makinesi ile kamyona izinsiz kum yükleyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi Camitepe mevkisinde meydana geldi. Boş bir araziden iş makinesi ile kamyona kum yüklendiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye Karasu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kumun izinsiz bir şekilde yüklendiği tespit edildi. Yüklemeyi yapan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin yükledikleri kumu Kaynarca ilçesindeki bir kum şantiyesine götürmeye çalıştıkları ortaya çıktı.