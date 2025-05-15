İzinsiz Gösterilerde Gözaltına Alınan Gençler Tahliye Edildi

KADIKÖY'de, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan izinsiz gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan ve 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan haklarında 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istenen Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel