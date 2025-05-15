İzinsiz Gösterilerde Gözaltına Alınan Gençler Tahliye Edildi
Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan üç kişi, haklarındaki hapis cezası istemine rağmen tahliye edildi.
KADIKÖY'de, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan izinsiz gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan ve 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan haklarında 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istenen Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel