İZEV'den Dünya Engelliler Günü Farkındalık Videosu: 'Sen Neredeydin?'

(ANKARA) - İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli gençlerin yer aldığı "Sen Neredeydin?" farkındalık videosunu yayımladı. Vakıf, zihinsel farklılığı bulunan bireylerin artan yaşam eşitsizliklerine dikkat çekmeyi amaçlarken, bu video aracılığıyla topluma bir uyarı niteliği taşıyan mesaj iletiyor. İZEV ayrıca, bireylerin eşit ve bağımsız yaşam hakkını desteklemek için 11 alanda çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli gençlerin toplumu uyardığı "Sen Neredeydin?" farkındalık videosunu paylaştı. Senaryosu ve kurgusu İZEV Vakfı Başkanı Merve Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kural tarafından hazırlanan kamu spotunda; down sendromlu, otizmli ve zihinsel farklılığı bulunan gençler, toplumun uzun süredir görmezden geldiği damgalama, istismar, hak kayıpları ve eşitsizliklere karşı sakin ama etkileyici bir yüzleşme çağrısı yapıyor. Bu soru bir suçlama değil; "Görünmez kılınan hayatlara birlikte bakabilir miyiz?" diyen bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor.

İZEV Vakfı Başkanı Merve Kılıç, 3 Aralık gününün kutlama değil, toplumsal farkındalığı artırma günü olduğunun vurgulayarak "Zihinsel ve bedensel farklılığı bulunan bireyler, damgalama, istismar ve hak kayıplarıyla mücadele ediyor. Bizim öncelikli talebimiz, toplumun farkındalığının artması ve sosyal devlet yaklaşımıyla eşit yaşam hakkının güçlendirilmesidir" dedi.