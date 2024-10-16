İzetbegoviç: İsrail Gazze'de Korkunç Bir Soykırım Yapıyor

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, İsrail'in Gazze'de korkunç bir soykırım yaptığını söyleyerek, "Binalar, içerisindeki insanlarla yerle bir ediliyor, kadınlar, çocuklar canlı canlı yakılıyor." dedi.

İzetbegoviç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve sivillerin, çocukların canlı canlı yakılmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Boşnak parti lideri İzetbegoviç, "İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de korkunç bir soykırım yapıyor. Ne yazık ki İsrail'in Gazze'yi yok etmesine izin veriliyor. Binalar, içerisindeki insanlarla yerle bir ediliyor, kadınlar, çocuklar canlı canlı yakılıyor. İnsan artık ne diyeceğini de bilemiyor. Gazze'de İsrail'in yaptığı bu korkunç saldırılar son bulsun." dedi.

İzetbegoviç, İsrail'in saldırılarını Lübnan ve İran'a kaydırmak istediğini belirterek, "İsrail bir an evvel durdurulmalı. Yan yana barış içerisinde yaşayabilmeli insanlar ancak İsrail baskı kurmaya çalışıyor. Kendisine ait olmayanı zorla almak istiyor." dedi.

Faşizmin en kötü örneklerinden birini yaşayan bir halkın bundan ders almadığını vurgulayan İzetbegoviç, kötülerin önünde sonunda cezalandırıldığını belirtti.

İzetbegoviç, Gazze'de yaşananlara dünyadan yeterli tepki gelmediğini sözlerine ekledi.