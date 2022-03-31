İZDOB sanatçıları Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser verdi

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Ödemiş Arkeoloji Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

Konserde, soprano Aytül Büyüksaraç, mezzosoprano Ebru Kaptan, tenor Oğuz Çimen, bariton Volkan Şen'e piyanist Nadya Golup Gönen eşlik etti.

Sanatçılardan Aytül Büyüksaraç, konser sonrası yaptığı açıklamada, İZDOB'un farklı müzelerde konserler verdiğini söyleyerek, "Ödemiş Arkeoloji Müzesinde sanatseverlerle buluştuk. Dünyanın en muhteşem sanat dallarından olan opera ile seyircileri buluşturmak bizi çok mutlu etti." dedi.

Bariton Volkan Şen ise tarihi bir ortamda konser vermekten keyif aldıklarını ve müzeye gelen sanatseverlerin alkışlarıyla moral bulduklarını aktardı.