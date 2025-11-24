Haberler

İZBETON Yolsuzluk Davasında Sanıklar İddiaları Reddetti

Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 56 sanığın yargılandığı davada eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve diğer sanıklar, suçlamaları reddetti. Sanıklar, iç denetim raporlarının uydurulduğunu öne sürerek, yolsuzluk iddialarına cevap verdiler.

'İÇ DENETİM RAPORLARINDAN UYDURULAN SUÇLAR İDDİANAMEYE GİRDİ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 sanığın yargılandığı davanın duruşması kimlik tespitinin ardından başladı. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile kooperatif davasından tutuklu olan sanık Heval Savaş Kaya katıldı. Duruşmada söz verilen, İZBETON'da makine mühendisi olarak görev yapan A.G. üzerine atılı suçlamaları reddetti. A.G, "Hiçbir ihale sürecinde yer almadım. İşlemlerde usulsüzlük yapıldığını da düşünmüyorum" dedi. Sanığın ardından söz isteyen Heval Savaş Kaya, "İç denetim raporlarından uydurulan suçlar iddianameye girdi. Bu iş alt taşeron işi değil, araç kiralama işidir" dedi.

'İDDİANAMEDEKİ TAKİP SİSTEMİNİ HİÇ KULLANMADIK'

Tutuksuz sanıklardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kontrol teşkilatı görevlisi olarak görev yapan B.A., "Hak ediş tablolarını biz hazırladık. İç denetim raporlarını hazırlayanlar bizlere hiçbir şey sormadı. Araçlarda iddianamede adı geçen takip sistemini değil 'Mobilİz' isimli takip sistemini kullanırız. İddianamedeki takip sistemini hiç kullanmadık. Ayrıca Sayıştay denetimi de geçirdik ve denetimde kamu zararına da rastlanılmadı" ifadelerini kullandı. Dinlenilen diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Öte yandan, celsede sanık avukatı Özkan Yücel ile hakim arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Hakim, sanıkların ifadelerinin perşembe gününe kadar bitirileceğini, avukat beyanlarını ise cuma günü alacaklarını söyledi. Sanık avukatlarından Özkan Yücel uygulamaya tepki gösterdi. Davaya öğle arası verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
