İZBETON Yolsuzluk Davasında 44 Sanık Hakim Karşısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski genel müdürü ve diğer 43 sanık hakim karşısına çıkıyor. Çok sayıda kişi hakkında hapis cezası isteniyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan davada; eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 sanık, hakim karşısına çıkıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıkların tahliyesine karar verildi. Heval Savaş Kaya ise kooperatif dosyasından tutuklu olduğu için tahliye edilmedi. Tutuksuz sanıklar, bugün İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra kooperatif davasından tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ile partililerin katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
